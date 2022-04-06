Псаки пояснила слова Байдена о том, что он "пойдет на войну"

23:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Джо Байден по-прежнему не стремится к конфликту с Россией, его высказывания о готовности пойти на войну не означают какого-либо изменения курса США. Об этом заявила в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«У него нет намерений направлять войска или вести боевые действия между силами США и России», — сказала Псаки. Таким образом она прокомментировала по просьбе журналиста высказывания, с которыми Байден выступил ранее в среду. «И кстати, если мне придется идти на войну, я пойду с вами, ребята. Я говорю серьезно», — утверждал глава государства, обращаясь к присутствовавшим представителям профсоюзов и говоря о событиях на Украине.

«Это было выражением его давней любви к профсоюзам и тем, кто входит в них <…>, к людям, вместе с которыми он был бы рад оказаться в окопах, это не свидетельство изменения курса США», — заверила Псаки.