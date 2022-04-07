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НОВОСТИ

Две трети населения мира живут в нейтральных и поддержавших РФ странах - The Economist

10:05 07.04.2022 Источник: Lenta.ru

Журнал The Economist подсчитал количество стран, вставших на сторону России или сохранивших нейтралитет на фоне обострения ситуации на Украине, и рассказал о неожиданно высоком уровне поддержки Москвы.

Авторы британского издания разделили все государства мира на пророссийские, нейтральные и прозападные. Так, по их подсчетам, в странах, поддерживающих Россию, проживает треть мирового населения. Всего в данной группе оказались 28 государств, в том числе Китай, Сирия, Пакистан, Эритрея и Эфиопия.

В категорию государств, придерживающихся нейтральной позиции, попали еще 32 страны, среди которых Индия, Бразилия и Бангладеш. Авторы отмечают, что в них также живет почти треть населения планеты.

При этом «прозападной» оказалась 131 страна, где в общем количестве проживает всего 36 процентов населения мира.

Авторы статьи подчеркнули, что около двух третей населения планеты живут в нейтральных или пророссийских странах. Они также отметили особую роль Китая и Индии, в которых проживает многочисленное население. В британском журнале резюмировали, что далеко не все страны мира считают Россию изгоем.  Lenta.ru

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