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НОВОСТИ

Россия доставила в Венгрию топливо для АЭС самолетом в обход Украины

12:20 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия доставила в Венгрию ядерное топливо для АЭС «Пакш» самолетом в обход Украины. Об этом сообщил в четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто, участвующий во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

«Ранее ядерное топливо перевозили по железной дороге из России через Украину», однако сейчас пришлось искать альтернативный путь, отметил он в видеообращении, размещенном в «Фейсбуке» (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). «В среду утром с разрешения властей всех причастных стран партия [российского топлива] впервые была доставлена [на аэродром] в город Папа самолетом по маршруту Беларусь — Польша — Словакия», — сказал Сийярто.

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