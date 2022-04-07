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НОВОСТИ

НАТО должна без различий поставлять Киеву оборонительное и наступательное оружие — генсек

12:32 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столтенберг считает, что страны альянса не должны различать между поставками на Украину оборонительных и наступательных вооружений и пообещал Кулебе обсудить в НАТО поставки тяжелого вооружения. Такое заявление генсек альянса Йенс Столтенберг сделал на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в четверг.

«Украина ведет оборонительную войну, поэтому нет разницы между поставками оборонительного и наступательного вооружения», — заявил он по прибытии на встречу министров иностранных дел альянса, подчеркнув, что обсудит с министрами поставки разного вида оружия, включая тяжелое.

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