НАТО должна без различий поставлять Киеву оборонительное и наступательное оружие — генсек

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столтенберг считает, что страны альянса не должны различать между поставками на Украину оборонительных и наступательных вооружений и пообещал Кулебе обсудить в НАТО поставки тяжелого вооружения. Такое заявление генсек альянса Йенс Столтенберг сделал на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в четверг.

«Украина ведет оборонительную войну, поэтому нет разницы между поставками оборонительного и наступательного вооружения», — заявил он по прибытии на встречу министров иностранных дел альянса, подчеркнув, что обсудит с министрами поставки разного вида оружия, включая тяжелое.