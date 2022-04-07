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НОВОСТИ

Теперь на «Портале DA» можно авторизоваться при помощи «Госуслуг»

12:40 07.04.2022

«Портал DA» запустил идентификацию пользователей через «Госуслуги», присоединившись к ЕСИА – Единой системе идентификации и аутентификации, обеспечивающей санкционированный доступ участников к информации, содержащейся в государственных и иных сервисах.

«Портал DA» – специализированная площадка Сбербанка, на которой более 2000 профессиональных продавцов, включая более 30 крупнейших банков, продают залоговые и непрофильные активы. На сегодняшний день сервис предлагает более девяти тысяч активов на сумму более 339 млрд руб.

«За счет интеграции с системой ЕСИА мы обеспечили максимально бесшовный переход клиентов к сервису не только внутри экосистемы Сбера с помощью Сбер ID и СберБизнес ID, но и для широкого круга пользователей, которые могут пользоваться «Порталом DA», не являясь клиентами банка, – отметил управляющий директор, начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. – Дополнительные простые, доступные и безопасные способы регистрации на «Портале DA», безусловно, увеличат число потенциальных покупателей залогового имущества Сбера и продавцов других активов, размещенных на нашей площадке».

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