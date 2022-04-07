Теперь на «Портале DA» можно авторизоваться при помощи «Госуслуг»
12:40 07.04.2022
«Портал DA» запустил идентификацию пользователей через «Госуслуги», присоединившись к ЕСИА – Единой системе идентификации и аутентификации, обеспечивающей санкционированный доступ участников к информации, содержащейся в государственных и иных сервисах.
«Портал DA» – специализированная площадка Сбербанка, на которой более 2000 профессиональных продавцов, включая более 30 крупнейших банков, продают залоговые и непрофильные активы. На сегодняшний день сервис предлагает более девяти тысяч активов на сумму более 339 млрд руб.
«За счет интеграции с системой ЕСИА мы обеспечили максимально бесшовный переход клиентов к сервису не только внутри экосистемы Сбера с помощью Сбер ID и СберБизнес ID, но и для широкого круга пользователей, которые могут пользоваться «Порталом DA», не являясь клиентами банка, – отметил управляющий директор, начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. – Дополнительные простые, доступные и безопасные способы регистрации на «Портале DA», безусловно, увеличат число потенциальных покупателей залогового имущества Сбера и продавцов других активов, размещенных на нашей площадке».
НОВОСТИ
- 13:05 07.04.2022
- Ожесточенность противостояния на Украине говорит, что на кону мировой порядок — Нарышкин
- 13:00 07.04.2022
- В Москве выявили 1 004 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:32 07.04.2022
- НАТО должна без различий поставлять Киеву оборонительное и наступательное оружие — генсек
- 12:20 07.04.2022
- Россия доставила в Венгрию топливо для АЭС самолетом в обход Украины
- 12:05 07.04.2022
- Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище в пятницу — пресс-служба Госдумы
- 12:00 07.04.2022
- В России выявили 14 335 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:50 07.04.2022
- Качественная медицинская помощь становится доступнее жителям подмосковной Черноголовки
- 11:32 07.04.2022
- У Евросоюза нет единой точки зрения по оплате российского газа — глава Еврокомиссии
- 11:20 07.04.2022
- Страны, выславшие российских дипломатов, получат жесткие ответы — МИД РФ
- 11:05 07.04.2022
- Глава МИД Австралии объявила о введении санкций в отношении 67 россиян — Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать