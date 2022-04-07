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Роскомнадзор вводит запрет на распространение рекламы Google и его ресурсов

13:20 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор вводит запрет на распространение рекламы американской компании Google и ее информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования. Кроме того, поисковые системы будут информировать интернет-пользователей о нарушении компанией российского законодательства, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«За многочисленные нарушения американской ИТ-компанией Google LLC российского законодательства Роскомнадзором принято решение о введении мер понуждения информирующего и экономического характера. В частности, к компании Google и ее информационным ресурсам будут применены следующие меры: информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства; запрет на распространение рекламы Google LLC и его информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования», — указано в сообщении.

Перечисленные меры в отношении Google будут действовать до полного устранения нарушений российского законодательства, уточнили в ведомстве.

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