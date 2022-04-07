Турция официально передала дело об убийстве Хашогги Саудовской Аравии — ТВ
14:12 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция приняла решение официально передать судебное дело об убийстве журналиста Джамаля Хашогги судебным инстанциям Саудовской Аравии. Об этом сообщил в четверг телеканал Эн-ти-ви со ссылкой на Министерство юстиции республики.
Ранее суд заочно арестовал 26 подданных Саудовской Аравии, но почти за два года ощутимого прогресса по этому делу достигнуто не было. Невеста Хашогги Хатидже Дженгиз заявляла, что разбирательство застопорилось из-за отказа Эр-Рияда сотрудничать с турецкими властями.
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