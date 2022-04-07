Порядка 15-20% жилого фонда в Мариуполе не подлежит восстановлению — мэр
15:12 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 60-70% жилого фонда города Мариуполь повреждены, 15-20% из них не подлежат восстановлению. Об этом в четверг сообщил мэр Мариуполя Константин Иващенко, который был назначен на пост руководителя администрации города накануне.
«На сегодняшний день не менее 60, а то и 70% жилого фонда города получили те или иные разрушения. И, по моим скромным подсчетам, где-то 15-20% не подлежит восстановлению», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
По словам Иващенко, в городе проводится строительная экспертиза, которая покажет, в какие сроки можно восстановить город, в первую очередь электрические подстанции. «Я думаю, в течение 3-4 дней мы будем знать [масштаб] разрушения и будет уже известен срок подачи электричества в город», — добавил он.
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