0
0
147
НОВОСТИ

Порядка 15-20% жилого фонда в Мариуполе не подлежит восстановлению — мэр

15:12 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 60-70% жилого фонда города Мариуполь повреждены, 15-20% из них не подлежат восстановлению. Об этом в четверг сообщил мэр Мариуполя Константин Иващенко, который был назначен на пост руководителя администрации города накануне.

«На сегодняшний день не менее 60, а то и 70% жилого фонда города получили те или иные разрушения. И, по моим скромным подсчетам, где-то 15-20% не подлежит восстановлению», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Иващенко, в городе проводится строительная экспертиза, которая покажет, в какие сроки можно восстановить город, в первую очередь электрические подстанции. «Я думаю, в течение 3-4 дней мы будем знать [масштаб] разрушения и будет уже известен срок подачи электричества в город», — добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 07.04.2022
Китай нанесет «жесткий ответный удар» в случае визита Пелоси на Тайвань — власти
0
7
16:00 07.04.2022
Срок действия более 2,5 млн лицензий бизнеса продлен автоматически — Мишустин
0
39
15:32 07.04.2022
В Москве стартовала всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам Донбасса и Украины
0
107
15:32 07.04.2022
Мишустин назвал жуликами продавцов, пытавшихся создать дефицит в начале марта
0
105
15:20 07.04.2022
В New York Times получили подтверждения подлинности видеозаписи убийства российских военнопленных украинскими военными
0
166
15:00 07.04.2022
Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
0
152
14:32 07.04.2022
Власти РФ запустят новую программу расселения аварийного жилья — Мишустин
0
204
14:12 07.04.2022
Турция официально передала дело об убийстве Хашогги Саудовской Аравии — ТВ
0
232
14:00 07.04.2022
Российско-украинских переговоров не может быть без участия Белоруссии — Лукашенко
0
252
13:32 07.04.2022
РФ ответит на продолжение оголтелых рестрикций Запада — Песков
0
340

Возврат к списку