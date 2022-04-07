В New York Times получили подтверждения подлинности видеозаписи убийства российских военнопленных украинскими военными

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Представители американского издания New York Times заявили, что получили подтверждения подлинности видеозаписи расправы украинских сил над ранеными российскими военными, сообщает РИА Новости. Как сказано в сообщении, на верифицированной изданием записи, предположительно, заснято, как «группа украинских солдат убивают российских военных, которые были захвачены у деревни к западу от Киева». Предполагается, что россияне попали в засаду 30 марта при отводе Вооруженных сил РФ от Киева. Как сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, она видела запись, но не располагает подтверждением этих сведений.

Ранее Россия уже обратилась в ООН, в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в Международный комитет Красного Креста (МККК), а также к властям ФРГ, Турции и Франции с призывом потребовать от Киева обеспечить доступ МККК к российским пленным. Россия оставила за собой право инициировать в ближайшее время созыв заседания Совета безопасности ООН, в случае, если международные гуманитарные организации не примут меры по обозначенному вопросу.

Как заявил накануне в ходе брифинга глава Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, 1 апреля Киев уведомил МИД Великобритании о том, что при обращении с российскими военнопленными не намерен соблюдать Женевскую конвенцию. Представители Минобороны РФ считают, что украинские власти убеждают западные страны побудить Международный комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным. По словам генерал-полковника, «к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства». «Подобные вопиющие факты остаются, к сожалению, без внимания мировой общественности, в том числе ООН, ОБСЕ и МККК», – считает Мизинцев.