Срок действия более 2,5 млн лицензий бизнеса продлен автоматически — Мишустин
16:00 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Срок действия лицензий бизнеса продлен автоматически, это более 2,5 млн документов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг с отчетом правительства в Госдуме.
«Что касается лицензий, а это более 2,5 миллиона документов, срок их действия продлен автоматически. Они будут действовать и дальше. Не надо больше ходить по инстанциям, заполнять бумаги и оформлять их», — сказал он.
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