Срок действия более 2,5 млн лицензий бизнеса продлен автоматически — Мишустин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срок действия лицензий бизнеса продлен автоматически, это более 2,5 млн документов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг с отчетом правительства в Госдуме.

«Что касается лицензий, а это более 2,5 миллиона документов, срок их действия продлен автоматически. Они будут действовать и дальше. Не надо больше ходить по инстанциям, заполнять бумаги и оформлять их», — сказал он.