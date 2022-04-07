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Китай нанесет «жесткий ответный удар» в случае визита Пелоси на Тайвань — власти

16:12 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти нанесут «жесткий ответный удар» в случае визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил в четверг официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

«Мы дадим жесткий ответный удар, будем твердо защищать суверенитет и территориальную целостность Китая», — говорится в распространенном заявлении.

Как подчеркнул чиновник, прибытие Пелоси на Тайвань будет рассматриваться Пекином как нарушение принципа «одного Китая» и соответствующих китайско-американских договоренностей.

Ранее японский телеканал «Фудзи-ТВ» проинформировал, что Нэнси Пелоси планирует в ближайшие дни посетить Тайвань. 8 апреля она собирается прибыть в Японию, где проведет встречу с премьер-министром Фумио Кисидой, а затем отправится в Тайбэй. Это будет первым за последние 25 лет посещением острова спикером Палаты представителей Конгресса США.

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