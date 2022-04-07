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Белоруссия будет рассчитываться со Всемирным Банком и ЕБРР в белорусских рублях

16:32 07.04.2022 Источник: Интерфакс

Правительство Белоруссии будет рассчитываться по своим обязательствам перед Всемирным банком (ВБ), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Северным инвестиционным банком (СИБ) в белорусских рублях, сообщила пресс-служба Совмина.

"Исполнение своих обязательств по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от МБРР (Всемирный банк - ИФ), ЕБРР, СИБ, Республика Беларусь будет осуществлять в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на совместное постановление правительства и Нацбанка.

"Это вынужденная мера, так как Беларусь ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах США и евро из-за введенных санкций, а также аналогичными действиями вышеперечисленных организаций по прекращению расчетов по своим обязательствам", - отмечается в сообщении.

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