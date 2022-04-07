Андрей Воробьев проверил ход строительства образовательного кластера в Одинцове

16:45

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Образовательный кластер гуманитарного направления на базе Гимназии им. Е. М. Примакова в Одинцове (Московская область) готов уже почти наполовину. Губернатор Андрей Воробьёв проверил ход строительных работ и пообщался с ребятами из образовательного центра «Взлет».

«Строители работают в несколько смен, идут с опережением графика. Мы внимательно следим, чтобы не было перебоев со строительными материалами, техникой, – сказал Андрей Воробьёв. – Такие центры сейчас особенно нужны, чтобы наши юные таланты видели, что ими здесь дорожат, что их ждет успешное будущее».

Во «Взлете» ежегодно бесплатно смогут обучаться свыше 5 тыс. самых одаренных детей из Подмосковья.

Два жилых корпуса образовательного кластера для ребят уже открыли свои двери в январе и марте 2022 года. Вместимость каждого – до 90 человек. Здесь есть вся инфраструктура для комфортного проживания и обучения участников образовательных программ. В августе введен в эксплуатацию большой стадион с трибунами на 500 зрителей.

К сентябрю 2022 года планируют закончить строительство еще двух корпусов для проживания учащихся и корпуса для педагогов на 47 номеров. А в начале следующего учебного года – главного здания на 500 мест, где будут расположены лекционные классы, высокотехнологичные лаборатории с уникальным оборудованием, арт-мастерские, хореографические, спортивные и тренажерный залы, бассейн.

«В этот корпус входит спортивная зона, зона науки, рекреация, учебные классы, зона отдыха, пищеблок и различные технические вспомогательные помещения. Мы идем в графике, работаем круглосуточно. На объекте трудятся порядка 400 человек. Мы постараемся сдать основной корпус на 2-3 месяца раньше», – отметил гендиректор строительной компании Алексей Садков.

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Образовательный центр «Взлет» Гимназии им. Е. М. Примакова открыт в июле 2019 года в рамках Национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка». Он работает по 5 направлениям: развитие олимпиадного движения Московской области («Взлет» осуществляет организационное и методическое сопровождение этапов Всероссийской олимпиады школьников), проведение интенсивных профильных и проектных образовательных программ, мероприятий для педагогов, работающих с талантливыми детьми, а также дистанционные курсы олимпиадной подготовки «Взлет.Онлайн».

В 2020/2021 учебном году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников сборная Подмосковья завоевала 183 диплома. Московская область показала лучший результат по динамике среди регионов: число победителей и призеров выросло более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.

«Взлет» создан по модели образовательного центра «Сириус» с целью выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, проживающих на территории региона. Более 100 тыс. школьников Подмосковья приняли участие в его программах продолжительностью от 7 до 14 дней по трем направлениям: «Наука», «Искусство» и «Спорт».

Со школьниками работают лучшие учителя и профессиональные тренеры: члены жюри профильных олимпиад, лауреаты конкурсов педагогического мастерства, преподаватели партнерских вузов, эксперты из ведущих российских технологических компаний («Роскосмоса», «Росатома», VK, МГУ имени М. В. Ломоносова, Московского физико-технического института, МГИМО МИД России, Высшей школы экономики, Федерации шахмат Подмосковья, Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки).

Для ребят помимо профильных ежедневных занятий организовано посещение творческих клубов, уроки спортом, а также встречи с экспертами в различных профессиональных областях.

«Центр «Взлет» – это большой проект Московской области, который объединяет, консолидирует самые лучшие ресурсы ради того, чтобы мы развивали своих талантливых ребят. Уже 109 тыс. детей прошло через наши проектные, профильные программы по разным предметам. В том числе благодаря этому ребята побеждают – это самое главное, – поделилась директор гимназии им. Е.М. Примакова Майя Майсурадзе. – Сейчас команда Московской области отправилась на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Мы каждый день следим, болеем за них».

Губернатор пообщался со школьниками, проходящими обучение по программе «Литературное творчество» и «Лингвистика» Подростки интересовались, как добиться успеха в жизни.

«Научиться побеждать в разных ситуациях, в разных ролях – мне кажется, это очень интересная задача. Неважно, чем именно ты занимаешься – ты можешь бежать, ты можешь писать, ты можешь строить. Победа – это успех. Необходимы знания, опыт. Но еще и – коллаборация, сотрудничество, умение в этом партнерстве дополнять друг друга», – сказал Андрей Воробьев.

В ходе встречи затронули самые разные темы: финансовая грамотность школьников, литература, подготовка к Всероссийской олимпиаде, развитие личности, создание флагманских школ.

«Мы очень заинтересованы, чтобы в каждом городе они были. Будем туда направлять ресурсы, чтобы соответствовали и форма, и содержание. Важно объединять во флагманских школах самых ищущих, самых стремящихся людей, чтоб лучшие практики там нарабатывали, – сказал губернатор. – Ключевой замысел всех флагманских школ и места, где мы сейчас находимся – это научиться использовать самое ценное, что у нас есть – интеллект. И с его помощью находить умные решения в разных сферах - электроника, логистика, торговля, политика, дипломатия».

Екатерина Постовалова из Орехово-Зуева во «Взлете» уже 6 раз. Девушка планирует стать литературным критиком. Она спросила Андрея Воробьева, хватает ли ему времени на чтение.

«К чтению очень хорошо отношусь, всегда говорю, что читать я должен больше, чем читаю. Но я это делаю ещё и слушая», – ответил губернатор.

Ученица 11 класса Ольга Островерх из Черноголовки затронула тему развития олимпиадного движения в регионе. Ее одноклассник Марк Абрамян создал проект образовательного клуба, который занимается олимпиадной подготовкой школьников с 7 по 11 класс.

«Марк получил грант муниципалитета на работу центра «Призма». Проект охватил весь муниципалитет и дал результат. Сейчас в Черноговке в несколько раз увеличилось число участников Всероссийской олимпиады школьников. Важно поддерживать, помогать в реализации таких масштабных проектов», – отметила Ольга Островерх.

Девушка принимала участие в разработке дизайна формы сборной региона для заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Ольга нарисовала эскизы и помогала на всех этапах производства. По итогу встречи Андрею Воробьёву подарили худи и шоппер с символикой сборной региона.

В Подмосковье в 2023 году появится еще один образовательный кластер – естественно-научного направления. Он создается на базе «Физтех-Лицея» им. П.Л.Капицы в Долгопрудном. В состав кластера войдут учебный корпус, общежитие и технопарк для одаренных детей.