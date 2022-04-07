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Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт газа, нефти и угля из России

17:00 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую Евросоюз ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива. Об этом в четверг сообщил Европарламент на своем сайте.

«Европарламент требует немедленного введения эмбарго на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из России», — говорится в сообщении. Решение принято 413 голосами евродепутатов. Против голосовали 93 парламентария, 46 — в голосовании не участвовали.

Резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнительных инстанций Евросоюза.

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