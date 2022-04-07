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Индия настаивает на независимом расследовании событий в Буче — МИД

17:12 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия осуждает убийства гражданских лиц в Буче и настаивает на независимом расследовании произошедшего в этом украинском городе. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

«Сообщения об убийстве гражданских лиц в Буче очень тревожны. Мы однозначно осуждаем эти убийства. Мы поддерживаем призыв к независимому расследованию», — сказал он.

«Оно [расследование] должно быть именно независимым. Оно поможет определить факты о происшедшем», — подчеркнул Багчи.

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