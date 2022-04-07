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Страны G7 запретят все инвестиции в РФ, ограничат экспорт и импорт — заявление

17:40 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) будут запрещать все инвестиции в России в том числе в энергетический сектор, расширят экспортные и импортные ограничения. Об этом говорится в заявлении лидеров этих государств, опубликованном в четверг.

«Мы запрещаем новые инвестиции в ключевые сектора российской экономики, в том числе в энергетический, — гласит заявление. — Мы намерены расширить запреты, связанные с экспортом продвинутых товаров и специализированных услуг, важных для безопасности России, ее государственных структур и экономики. Также мы ужесточим ограничения на импорт ряда приносящих России прибыль товаров».

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