Страны G7 запретят все инвестиции в РФ, ограничат экспорт и импорт — заявление

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) будут запрещать все инвестиции в России в том числе в энергетический сектор, расширят экспортные и импортные ограничения. Об этом говорится в заявлении лидеров этих государств, опубликованном в четверг.

«Мы запрещаем новые инвестиции в ключевые сектора российской экономики, в том числе в энергетический, — гласит заявление. — Мы намерены расширить запреты, связанные с экспортом продвинутых товаров и специализированных услуг, важных для безопасности России, ее государственных структур и экономики. Также мы ужесточим ограничения на импорт ряда приносящих России прибыль товаров».