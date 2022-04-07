Казахстан не присоединися к санкциям против России - заявление

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана не планируют присоединяться к санкционному давлению на Россию. Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в интервью телеканалу «Хабар-24», показанном в четверг.

«Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать какие-либо шаги, которые каким-либо образом ущемляли бы интересы России и противоречили духу нашего партнерства», — сказал Тлеуберди.