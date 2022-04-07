0
0
122
НОВОСТИ

Казахстан не присоединися к санкциям против России - заявление

18:35 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана не планируют присоединяться к санкционному давлению на Россию. Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в интервью телеканалу «Хабар-24», показанном в четверг.

«Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать какие-либо шаги, которые каким-либо образом ущемляли бы интересы России и противоречили духу нашего партнерства», — сказал Тлеуберди.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:05 07.04.2022
Пресс-служба НАТО впервые отреагировала на вопрос о пытках и убийствах российских военнопленных в Украине
0
33
18:50 07.04.2022
Мантуров заявил, что обслуживать двигатели для "Суперджетов" будут российские компании
0
70
18:25 07.04.2022
Недружественным иностранным резидентам Белоруссия платить не будет
0
130
18:17 07.04.2022
Собянин: В Москве имеется около 300 тыс. вакантных мест для трудоустройства
0
126
17:40 07.04.2022
Страны G7 запретят все инвестиции в РФ, ограничат экспорт и импорт — заявление
0
202
17:12 07.04.2022
Индия настаивает на независимом расследовании событий в Буче — МИД
0
235
17:00 07.04.2022
Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт газа, нефти и угля из России
0
276
16:45 07.04.2022
Андрей Воробьев проверил ход строительства образовательного кластера в Одинцове
0
237
16:32 07.04.2022
Белоруссия будет рассчитываться со Всемирным Банком и ЕБРР в белорусских рублях
0
293
16:12 07.04.2022
Китай нанесет «жесткий ответный удар» в случае визита Пелоси на Тайвань — власти
0
366

Возврат к списку