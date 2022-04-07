Казахстан не присоединися к санкциям против России - заявление
18:35 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать какие-либо шаги, которые каким-либо образом ущемляли бы интересы России и противоречили духу нашего партнерства», — сказал Тлеуберди.
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