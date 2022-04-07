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Пресс-служба НАТО впервые отреагировала на вопрос о пытках и убийствах российских военнопленных в Украине

19:05 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал в четверг расследовать все сообщения о военных преступлениях на Украине, но отказался комментировать видеоматериалы об убийствах российских военнопленных, поскольку ничего не знает конкретно об этом инциденте.

«Все сообщения о потенциальных нарушениях международных норм должны быть тщательно изучены, и любые военные преступления неприемлемы. Но я не могу комментировать это конкретное видео, поскольку я ничего не знаю об этом конкретном инциденте», — заявил он в ответ на вопрос видеоматериалах об убийствах российских военнопленных на Украине на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД НАТО.

Это первый случай, когда в НАТО ответили на вопрос о пытках и убийствах российских военнопленных. До этого пресс-служба альянса оставляла без ответа все вопросы по этой теме.

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