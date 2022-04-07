Еврокомиссия усмотрела способ обхода санкций в оплате газа рублями

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) полагает, что требование России платить за поставки газа в рублях создаст риски для европейских компаний и приведет к обходу санкций ЕС против РФ. Об этом заявила в четверг глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

«Еврокомиссия провела очень глубокий юридический анализ требования России платить за газ в рублях и считает, что это не только создаст риски для компаний, но и приведет к обходу санкций ЕС против России», — сказала фон дер Ляйен.