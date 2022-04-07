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НОВОСТИ

Песков: Наши военные прикладывают все силы, чтобы завершить операцию

20:06 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти надеются, что спецоперация на Украине завершится в обозримом будущем либо путем достижения поставленных целей военными методами, либо путем мирных переговоров. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу «Скай ньюс».

«Наши военные прикладывают все силы, чтобы завершить операцию. Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, операция достигнет своих целей или закончится переговорами между российской и украинской делегациями», — сказал он.

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