В ходе спецоперации в Украине Россия понесла значительные потери в войсках - Песков

20:26 Источник: Интерфакс

Россия понесла значительные потери войск в ходе спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в четверг.

"Мы наблюдаем значительные потери войск, и для нас это серьезная трагедия", - заявил Песков в интервью британскому телеканалу Sky News.