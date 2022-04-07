Новый мэр Мариуполя сказал, сколько в городе погибло мирных жителей

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 5 тысяч мирных жителей Мариуполя погибли в результате боев и обстрелов. Об этом сообщил ТАСС новый мэр города Константин Иващенко.

«Порядка 5 тысяч человек», — ответил он на вопрос о числе жертв среди мирного населения.