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НОВОСТИ

Новый мэр Мариуполя сказал, сколько в городе погибло мирных жителей

20:50 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 5 тысяч мирных жителей Мариуполя погибли в результате боев и обстрелов. Об этом сообщил ТАСС новый мэр города Константин Иващенко.

«Порядка 5 тысяч человек», — ответил он на вопрос о числе жертв среди мирного населения.

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