Страны ЕС пришли к соглашению по поводу эмбарго на уголь из России - СМИ

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза в четверг согласовали спорный вопрос о введении эмбарго на закупки угля из России. Об этом сообщило агентство Блумберг.

Согласно его информации, государства — члены сообщества пришли к консенсусу по данному вопросу в ходе подготовки пятого пакета санкций в отношении Москвы.