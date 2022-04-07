0
0
5
НОВОСТИ

Страны ЕС пришли к соглашению по поводу эмбарго на уголь из России - СМИ

22:10 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза в четверг согласовали спорный вопрос о введении эмбарго на закупки угля из России. Об этом сообщило агентство Блумберг.

Согласно его информации, государства — члены сообщества пришли к консенсусу по данному вопросу в ходе подготовки пятого пакета санкций в отношении Москвы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:05 07.04.2022
На главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова в поезде напал неизвестный
0
162
20:50 07.04.2022
Новый мэр Мариуполя сказал, сколько в городе погибло мирных жителей
0
202
20:26 07.04.2022
В ходе спецоперации в Украине Россия понесла значительные потери в войсках - Песков
0
279
20:06 07.04.2022
Песков: Наши военные прикладывают все силы, чтобы завершить операцию
0
252
19:30 07.04.2022
Еврокомиссия усмотрела способ обхода санкций в оплате газа рублями
0
296
19:27 07.04.2022
Финляндия собирается подать заявку в НАТО уже в ближайшее время - СМИ
0
285
19:25 07.04.2022
Спецсессия Генассамблеи ООН приняла резолюцию о приостанве членства РФ в СПЧ
0
266
19:05 07.04.2022
Пресс-служба НАТО впервые отреагировала на вопрос о пытках и убийствах российских военнопленных в Украине
0
321
18:50 07.04.2022
Мантуров заявил, что обслуживать двигатели для "Суперджетов" будут российские компании
0
287
18:35 07.04.2022
Казахстан не присоединися к санкциям против России - заявление
0
389

Возврат к списку