0
0
81
НОВОСТИ

Европа вводит пятый пакет санкций против России

22:30 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы стран Евросоюза одобрили пятый пакет антироссийских санкций, который, в частности, предусматривает ограничения в отношении физических лиц и финансовых учреждений, а также эмбарго на импорт угля из РФ и поставки высокотехнологичных товаров. Соответствующее решение было опубликовано в четверг в «Твиттере» на странице французского председательства в ЕС.

«Этот очень содержательный пакет мер против России расширяет санкции на новые сферы, — отмечается в заявлении. — В частности, речь идет о замораживании активов нескольких российских банков, запрете на импорт угля из России, оружейном эмбарго в отношении России, запрете экспорта в Россию, в частности высокотехнологичных товаров на общую сумму 10 млрд евро».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

23:00 07.04.2022
ЕС закрывает российским судам доступ в порты союза
0
131
22:10 07.04.2022
Страны ЕС пришли к соглашению по поводу эмбарго на уголь из России - СМИ
0
187
21:05 07.04.2022
На главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова в поезде напал неизвестный
0
279
20:50 07.04.2022
Новый мэр Мариуполя сказал, сколько в городе погибло мирных жителей
0
317
20:26 07.04.2022
В ходе спецоперации в Украине Россия понесла значительные потери в войсках - Песков
0
400
20:06 07.04.2022
Песков: Наши военные прикладывают все силы, чтобы завершить операцию
0
357
19:30 07.04.2022
Еврокомиссия усмотрела способ обхода санкций в оплате газа рублями
0
390
19:27 07.04.2022
Финляндия собирается подать заявку в НАТО уже в ближайшее время - СМИ
0
375
19:25 07.04.2022
Спецсессия Генассамблеи ООН приняла резолюцию о приостанве членства РФ в СПЧ
0
347
19:05 07.04.2022
Пресс-служба НАТО впервые отреагировала на вопрос о пытках и убийствах российских военнопленных в Украине
0
414

Возврат к списку