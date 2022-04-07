Европа вводит пятый пакет санкций против России
22:30 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Этот очень содержательный пакет мер против России расширяет санкции на новые сферы, — отмечается в заявлении. — В частности, речь идет о замораживании активов нескольких российских банков, запрете на импорт угля из России, оружейном эмбарго в отношении России, запрете экспорта в Россию, в частности высокотехнологичных товаров на общую сумму 10 млрд евро».
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