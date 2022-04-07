Европа вводит пятый пакет санкций против России

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы стран Евросоюза одобрили пятый пакет антироссийских санкций, который, в частности, предусматривает ограничения в отношении физических лиц и финансовых учреждений, а также эмбарго на импорт угля из РФ и поставки высокотехнологичных товаров. Соответствующее решение было опубликовано в четверг в «Твиттере» на странице французского председательства в ЕС.

«Этот очень содержательный пакет мер против России расширяет санкции на новые сферы, — отмечается в заявлении. — В частности, речь идет о замораживании активов нескольких российских банков, запрете на импорт угля из России, оружейном эмбарго в отношении России, запрете экспорта в Россию, в частности высокотехнологичных товаров на общую сумму 10 млрд евро».