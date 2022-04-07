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НОВОСТИ

ЕС закрывает российским судам доступ в порты союза

23:00 07.04.2022 Источник: Интерфакс

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) согласовал новый пакет санкций против России, публикация которого состоится в пятницу, сообщили в четверг во французском постпредстве. Отмечается, что этот документ теперь, как ожидается, будет одобрен Советом ЕС в рамках письменной процедуры и опубликован в официальном журнале ЕС в пятницу.

Указывается, что санкции затронут российский грузовой транспорт. В рамках нового пакета санкций, будет закрыт доступ российских судов в порты ЕС и введен запрет на импорт ряда российских товаров, отметили в постпредстве Франции.



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