ЕС закрывает российским судам доступ в порты союза

23:00 Источник: Интерфакс

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) согласовал новый пакет санкций против России, публикация которого состоится в пятницу, сообщили в четверг во французском постпредстве. Отмечается, что этот документ теперь, как ожидается, будет одобрен Советом ЕС в рамках письменной процедуры и опубликован в официальном журнале ЕС в пятницу.

Указывается, что санкции затронут российский грузовой транспорт. В рамках нового пакета санкций, будет закрыт доступ российских судов в порты ЕС и введен запрет на импорт ряда российских товаров, отметили в постпредстве Франции.