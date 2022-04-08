Шольц пока не хочет поставлять танки на Украину, несмотря на давление чиновников — Politico

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц откладывает решение о поставках современных боевых танков Киеву, невзирая на давление, которое на него оказывает ряд немецких чиновников высокого ранга. Об этом говорится в материале, опубликованном в четверг в европейской версии американской газеты «Политико».

Как указали собеседники издания, план поставок танков на Украину сейчас активно продвигается вице-канцлером Германии Робертом Хабеком и министром иностранных дел Анналеной Бербок. Согласно ему, не исключено, что Киев в будущем получит до 100 немецких боевых машин. «Политико» при этом не уточняет, какие именно модели танков могут быть отправлены.

По словам источников газеты, окончательное решение о поставках могло быть принято уже на этой неделе, однако в данный момент находится в подвешенном состоянии. Как указывает газета, это вызвано желанием Шольца выработать общую стратегию поставок такого рода вооружения в координации с западными союзниками.

Ранее корреспондент телеканала «Скай ньюс» со ссылкой на британский официальный источник сообщила, что страны НАТО, в которую входит ФРГ, не исключают возможность поставок на Украину практически любых видов вооружения, включая танки и самолеты.