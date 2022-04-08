Полиция Израиля ликвидировала террориста, совершившего нападение в Тель-Авиве
09:32 08.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы безопасности Израиля ликвидировали террориста, который совершил в четверг вечером вооруженное нападение в Тель-Авиве. Об этом сообщает в пятницу израильский новостной портал Ynet.
По его данным, им оказался 28-летний палестинец из города Дженин на западном берегу реки Иордан Раед Хазем. Силовики обнаружили его ранним утром в пятницу в районе Яффо на юге Тель-Авива, где он прятался недалеко от мечети.
Между ним и полицией завязалась перестрелка, в результате которой он был застрелен. Потерь или раненых среди стражей порядка нет.
В четверг вечером в центральной части Тель-Авива в районе улицы Дизенгофф как минимум один вооруженный мужчина открыл огонь по людям. По последним данным, два человека погибли, не менее 12 получили ранения, в том числе тяжелые. Власти классифицировали произошедшее как теракт.
29 марта вооруженный автоматическим оружием палестинец открыл огонь по прохожим в городе Бней-Брак близ Тель-Авива, в результате чего были убиты пять человек, включая двух граждан Украины. 27 марта в городе Хадера в ходе террористической атаки с использованием огнестрельного оружия погибли два человека. Ответственность за нападение взяли на себя приверженцы экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). 22 марта в результате нападения вооруженного ножом сторонника ИГ в городе Беэр-Шева были убиты четыре человека, еще несколько получили ранения.
Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка «Исламское государство» (до 2014 г. — «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.
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