Полиция Израиля ликвидировала террориста, совершившего нападение в Тель-Авиве

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы безопасности Израиля ликвидировали террориста, который совершил в четверг вечером вооруженное нападение в Тель-Авиве. Об этом сообщает в пятницу израильский новостной портал Ynet.

По его данным, им оказался 28-летний палестинец из города Дженин на западном берегу реки Иордан Раед Хазем. Силовики обнаружили его ранним утром в пятницу в районе Яффо на юге Тель-Авива, где он прятался недалеко от мечети.

Между ним и полицией завязалась перестрелка, в результате которой он был застрелен. Потерь или раненых среди стражей порядка нет.

В четверг вечером в центральной части Тель-Авива в районе улицы Дизенгофф как минимум один вооруженный мужчина открыл огонь по людям. По последним данным, два человека погибли, не менее 12 получили ранения, в том числе тяжелые. Власти классифицировали произошедшее как теракт.

29 марта вооруженный автоматическим оружием палестинец открыл огонь по прохожим в городе Бней-Брак близ Тель-Авива, в результате чего были убиты пять человек, включая двух граждан Украины. 27 марта в городе Хадера в ходе террористической атаки с использованием огнестрельного оружия погибли два человека. Ответственность за нападение взяли на себя приверженцы экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). 22 марта в результате нападения вооруженного ножом сторонника ИГ в городе Беэр-Шева были убиты четыре человека, еще несколько получили ранения.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка «Исламское государство» (до 2014 г. — «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.