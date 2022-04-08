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НОВОСТИ

Глава МИД КНР назвал причину кризиса на Украине

10:00 08.04.2022 Источник: Коммерсант.ru

«Украинский вопрос в конечном счете коренится в несбалансированной европейской безопасности, и необходимо ее перестроить»,— заявил господин Ван в ходе телефонного разговора с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном (цитата по сайту китайского МИДа).

По мнению главы МИД КНР, новая система должна быть создана на основе принципа неделимости безопасности. Ван И также осудил поставки европейскими странами оружия Украине, а также односторонние санкции, которые они вводят в отношении России «без какой-либо прибыли».  Коммерсантъ

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