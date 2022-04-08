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Вучич объяснил голосование против России в ООН шантажом Запада

10:05 08.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия проголосовала за приостановку членства России в Совете ООН по правам человека из-за давления и шантажа Запада. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич в эфире национального телевидения.

«Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России. Что касается сегодняшнего голосования, наше начальное решение было воздержаться, а потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению. Никто не сказал „ты не можешь быть президентом“, не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию. Сейчас идет решение судьбы Сербии, исключат ли нас из пакета санкций на нефть, именно сегодня», — заявил Вучич, напомнив, что Сербия вскоре не сможет ввозить нефть откуда-либо из-за санкций ЕС против компании НИС.

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