Евросоюз выделит еще 500 млн евро ВСУ
10:20 08.04.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Евросоюз выделит украинской армии ещё 500 млн евро. В общей сложности объём финансирования вырастет до 1,5 млрд, написал в своём Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. Наращивание финансирования обсуждалось на саммите ЕС в Версале 10 и 11 марта.
Накануне европейское содружество согласовало очередной пакет антироссийских санкций. Говорит Москва
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