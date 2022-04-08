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НОВОСТИ

Евросоюз выделит еще 500 млн евро ВСУ

10:20 08.04.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Евросоюз выделит украинской армии ещё 500 млн евро. В общей сложности объём финансирования вырастет до 1,5 млрд, написал в своём Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. Наращивание финансирования обсуждалось на саммите ЕС в Версале 10 и 11 марта.

Накануне европейское содружество согласовало очередной пакет антироссийских санкций.  Говорит Москва

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