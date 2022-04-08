Трамп назвал основное условие для участия в следующих президентских выборах в США

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дональд Трамп назвал главное условие участия в президентских выборах в 2024 году. Решение бывший американский лидер будет принимать, исходя из состояния здоровья.

Об этом Трамп заявил в интервью газете The Washington Post. «Всегда нужно говорить о здоровье. Сейчас ты выглядишь хорошо, но завтра ты получишь письмо от доктора, в котором говорится, что ты придёшь ко мне ещё раз», — отметил бывший глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп заявил, что администрация США во главе с Джо Байденом довела страну до худших времён. Кроме того, по его словам, физическое и психическое здоровье действующего президента ухудшается, равно как и состояние всей страны. Говорит Москва