Кадыров пообещал отсутствие хеппи-энда украинским силам в Мариуполе

11:00 Источник: РБК

Глава Чечни Рамзан Кадыров в посте в своем Telegram-канале заявил, что украинские силы, которые находятся на мариупольском металлургическом заводе «Азовсталь», ждет конец «по всем жанрам Голливуда», но «хеппи-энда не предвидится».

«Только последние кадры. Штурм. Руины. Разбор завалов. Дымящиеся нарукавные нашивки с обгоревшими нацистскими символами. И это реальность, которая ждет наследников Бандеры, а не кино», — написал Кадыров. РБК