Андрей Воробьев провел совещание с руководителями правоохранительных органов Подмосковья

10:40

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Губернатор Московской областипровел совещание с руководителями правоохранительных органов. Открывая совещание, он отметил важность поддержки бизнеса и рынка труда в условиях санкций. Обозначены два основных направления работы: оградить предпринимателей от лишних проверок, а также следить, чтобы права сотрудников были защищены.

«В рамках поручений президента РФ правительство приняло ряд очень значимых решений, которые меняют структуру закупочной, контрольно-надзорной деятельности. Цель всех этих мероприятий – максимально поддержать малый и средний бизнес, вообще всё, что касается занятости в условиях санкций. Мы со своей стороны, встречаемся с теми, кто задействован в разных сферах. Проводим и будем дальше проводить целый цикл мероприятий по предложению новой достойной работы», – сообщил губернатор.

До конца 2022 года отменены плановые проверки малого и среднего бизнеса.

Кроме того, обсудили возможность для жителей Донбасса и Украины, прибывших в Подмосковье, работать без патента.

«Сейчас также готовится указ, который разрешает гражданам Украины, также как и гражданам Белоруссии, Киргизии, без патента работать на наших предприятиях. Такой запрос существует, необходимо помочь людям, которые приезжают сюда – никто до конца не знает, как долго они здесь будут находиться», – сказал Андрей Воробьёв.

В ходе совещания губернатор обратил внимание на решение проблем дольщиков, где также нужна поддержка правоохранительного блока.

«Какие бы времена не были, решения, указы, поручения президента для нас – руководство к действию. Понятно, что нельзя допустить возникновения новых обманутых дольщиков. Президент одобрил меры, которые направлены на льготное ипотечное кредитование и поддержку наших застройщиков. Московская область всегда очень много строит и для нас это заметная отрасль экономики, – сообщил Андрей Воробьёв. – По дольщикам дает очень заметный эффект рабочая группа, созданная нами. Она позволяет развязывать те узлы, на которые ушли бы месяцы, а может и больше. Я хочу подчеркнуть важность этой совместной работы».

На федеральном уровне принят большой пакет мер, сокращены бюрократические процедуры, чтобы ускорить стройку.

К концу 2023 года в регионе восстановят права всех обманутых дольщиков. Остается выдать ключи или компенсации более 22 тыс. человек.

На особом контроле – качество работы управляющих компаний в Подмосковье.

«Львиная доля обращений от жителей – вопросы по состоянию дворов. Это хозяйственная деятельность, это компетенция, ответственность глав муниципалитетов. Но здесь очень важную роль играют управляющие компании, – отметил губернатор. – Я просил бы вас рассмотреть возможность создания рабочей группы по тем управляющим компаниям, которые позволяют себе валять дурака. Считаем, что это недопустимо, потому что жители платят деньги, они должны получать качественную услугу».

Губернатор поблагодарил правоохранителей за внимательное сопровождение Президентского проекта социальной газификации: «У нас продолжается «Социальная газификация». Здесь ваше участие и вовлеченность тоже важны. Частные газопроводы были неким барьером на пути газификации. Благодаря разъяснительной работе, мы, по сути, не видим сегодня каких-то серьезных проблем».