Два человека оказались за завалом из-за обрушения породы на шахте в Кузбассе

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обрушение породы произошло на шахте «Талдинская-Западная» в Кемеровской области, в результате за завалом оказались два человека. Оба живы, сообщили ТАСС в пятницу в экстренных службах.

«По предварительным данным, за завалом, образовавшимся в результате обрушения породы, находятся два человека. С ними установлена связь», — сказал собеседник агентства.