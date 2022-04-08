ВС РФ уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наемников рядом с Одессой — МО РФ
11:32 08.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская армия уничтожила Центр сбора и подготовки иностранных наемников, расположенный северо-восточнее Одессы, высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион». Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса „Бастион“ в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников», — сказал Конашенков.
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