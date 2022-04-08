Япония вышлет восемь российских дипломатов и сотрудников торгпредства — МИД

11:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Японии решили выслать из страны восемь российских дипломатов и сотрудников торгпредства в Токио. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции представитель МИД Японии

«Нами было принято решение выслать из Японии восемь сотрудников российского посольства и торгпредства в Токио», — сказала она. О сроках исполнения соответствующего решения представитель ведомства не сообщила.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ТАСС, что Москва даст на это решение Токио «соответствующий ответ».