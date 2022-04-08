Кабмин выделил еще около 600 млн руб. на разовые выплаты приехавшим в РФ жителям Донбасса

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ увеличило финансирование на разовые выплаты по 10 тыс. рублей жителям Донецкой и Луганской народных республик и Украины, приехавшим в Россию. Как сообщила в пятницу пресс-служба кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Региональные бюджеты получат средства на выплату разовой финансовой помощи в размере 10 тыс. рублей жителям Донецкой и Луганской народных республик и Украины, приехавшим в Россию, — говорится в сообщении. — Бюджетные трансферты из резервного фонда правительства направят семи российским регионам».

Объем средств составит около 600 млн рублей. Так, Курская область получит около 59,5 млн рублей, Воронежская — 118,8 млн, Белгородская — 86,7 млн, Ставропольский край — 61,6 млн рублей, Брянская область — 80,9 млн, Краснодарский край — 103,7 млн, Крым — 88,9 млн рублей.