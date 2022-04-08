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В России выявили 14 311 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 08.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 311, до 17 969 431. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,08%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 684, до 17 143 630. Днем ранее в штабе сообщили о 35 304 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 280, до 371 169. Днем ранее было выявлено 287 смертей.

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