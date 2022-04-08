ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 17% годовых и допустил ее дальнейшее понижение

12:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 17% годовых и допустил ее дальнейшее понижение на следующих заседаниях, следует из сообщения регулятора.

«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 базисных пунктов, до 17% годовых», — говорится в сообщении.

ЦБ отметил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте. Регулятор также допустил возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Регулятор подчеркнул, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. В то же время риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. «Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски», — указывает регулятор.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля.

Ранее Банк России на очередном заседании совета директоров 18 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых после ее резкого внепланового увеличения 28 февраля с 9,5% на фоне кардинально изменившихся внешних условий.