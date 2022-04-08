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НОВОСТИ

ВС РФ уничтожили вооружение и технику прибывших на Донбасс резервов ВСУ в Донецкой области

13:00 08.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили вооружение и военную технику резервов украинских войск в Донецкой области. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожены вооружение и военная техника прибывших на Донбасс резервов украинских войск», — заявил Конашенков.

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