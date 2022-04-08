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НОВОСТИ

В ДНР сообщили о ракетном ударе «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

12:32 08.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетный удар с применением комплекса «Точка-У» нанесен по железнодорожному вокзалу в Краматорске (находится под контролем украинской армии), откуда производится эвакуация мирных жителей. Об этом сообщили в пятницу в Штабе территориальной обороны ДНР.

«В районе железнодорожного вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесен ракетный удар. Обломки ракеты ТРК „Точка-У“ упали в непосредственной близости с вокзалом», — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.

В штабе подчеркнули, что этого ракетный комплекс не состоит на вооружении ДНР, ЛНР или РФ, но активно используется украинской армией.

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