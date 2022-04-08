Пять рабочих пострадали из-за взрыва газового баллона в Нижневартовске

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять рабочих пострадали от взрыва газового баллона в канализационной насосной станции Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

«На улице 60 лет Октября в Нижневартовске на канализационной насосной станции произошел инцидент. На данный момент установлено, что произошел взрыв газового баллона. Пострадали пятеро рабочих», — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что их сотрудники работают на месте происшествия в промзоне, с места ЧП самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что организована проверка по факту происшествия. «При проведении ремонтных работ на городской канализационной насосной станции <…> произошел взрыв газа. По предварительной информации, пострадали 5 человек», — уточнили там.