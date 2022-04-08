Пять рабочих пострадали из-за взрыва газового баллона в Нижневартовске
13:05 08.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять рабочих пострадали от взрыва газового баллона в канализационной насосной станции Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.
«На улице 60 лет Октября в Нижневартовске на канализационной насосной станции произошел инцидент. На данный момент установлено, что произошел взрыв газового баллона. Пострадали пятеро рабочих», — сказала собеседница агентства.
В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что их сотрудники работают на месте происшествия в промзоне, с места ЧП самостоятельно эвакуировались 10 человек.
Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что организована проверка по факту происшествия. «При проведении ремонтных работ на городской канализационной насосной станции <…> произошел взрыв газа. По предварительной информации, пострадали 5 человек», — уточнили там.
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