В Москве выявили 855 заразившихся коронавирусом за сутки

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 855 против 1 004 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

В относительном выражении прирост составил 0,03%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 746 888 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 19 против 20 днем ранее, до 42 856.