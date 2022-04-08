В Москве выявили 855 заразившихся коронавирусом за сутки
13:32 08.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 855 против 1 004 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.
В относительном выражении прирост составил 0,03%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 746 888 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 19 против 20 днем ранее, до 42 856.
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