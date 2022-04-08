Удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске был провокацией ВСУ — Басурин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 30 человек погибли в результате удара с применением комплекса «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Об этом сообщил в пятницу заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

«Сначала объявили эвакуацию с этих городов — Краматорск, Константиновка, Артемовск, Славянск. Люди начали собираться в тех местах, откуда можно быстро уехать, — это железнодорожный вокзал. Прилетел боеприпас. Порядка 30 погибших», — сказал он.

Басурин также заявил, что удар по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск является провокацией со стороны украинских военных.

«Последняя провокация, которая произошла в Краматорске, в принципе, украинские власти и не скрывали, что они готовят очередные провокации. <…> И сразу тут же на картинку начали кричать о том, что это сделала Россия. Но средства, которые есть у людей, я имею ввиду телефоны, фотоаппараты, они зафиксировали, что это остатки „Точки-У“, — сказал он в эфире Первого канала.



Басурин добавил, что провокация заключалась в том, что на ракете было написано на русском языке: «Это за детей». «Но еще раз подчеркиваю, тактическая ракета „Точка-У“, такого на вооружении в наших республиках нет, я имею ввиду в Донецке и Луганске, и в Российской Федерации в армии ее тоже нет», — отметил он.

