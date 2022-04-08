Мировые цены на продтовары достигли абсолютного рекорда на фоне событий на Украине — ФАО

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировые цены на базовые продовольственные товары достигли самого высокого уровня за всю историю в результате воздействия конфликта на Украине на рынки основных зерновых и растительных масел. Об этом свидетельствует обнародованный в пятницу Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия.

Индекс цен на продовольствие ФАО в марте составил в среднем 159,3 пункта, что на 12,6% больше, чем в феврале, когда он уже достиг самого высокого уровня с момента его введения в 1990 году. Как отмечается, уже в прошлом месяце был преодолен предыдущий антирекорд, зафиксированный в феврале 2011 года.