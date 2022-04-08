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НОВОСТИ

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 80 руб. впервые с июля 2020 года

14:32 08.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро на валютных торгах Московской биржи опустился ниже 80 руб. впервые с июля 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

На 13:38 мск курс евро снижался до 79,98 руб. (-1,8%).

По данным на 13:43 мск, курс евро замедлил снижение до 80,18 руб. (-1,6%), курс доллара снижался до 75,1 руб. (-0,86%).

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