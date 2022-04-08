0
0
6
НОВОСТИ

ЕС расширил черный список против РФ и Белоруссии до 1 091 человека и 80 организаций — ЕК

15:00 08.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз расширил черный список против России и Белоруссии, добавив в него 217 физических и 18 юридических лиц, отныне в списке 109 1 человек и 80 организаций. Об этом сообщила в пятницу Еврокомиссия. В это число включены 179 членов правительств и парламентов Донецкой и Луганской народных республик.

«Еврокомиссия приветствует, что санкции введены против еще 217 лиц и 18 организаций, — говорится в документе. — Всего санкции введены против 1 091 физического лица и 80 организаций».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 08.04.2022
ВС РФ уничтожили вооружение и технику прибывших на Донбасс резервов ВСУ в Донецкой области
0
69
12:32 08.04.2022
В ДНР сообщили о ракетном ударе «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске
0
73
11:32 08.04.2022
ВС РФ уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наемников рядом с Одессой — МО РФ
0
92
20:50 07.04.2022
Новый мэр Мариуполя сказал, сколько в городе погибло мирных жителей
0
248
20:26 07.04.2022
В ходе спецоперации в Украине Россия понесла значительные потери в войсках - Песков
0
266
19:27 07.04.2022
Финляндия собирается подать заявку в НАТО уже в ближайшее время - СМИ
0
231
19:05 07.04.2022
Пресс-служба НАТО впервые отреагировала на вопрос о пытках и убийствах российских военнопленных в Украине
0
244
10:32 07.04.2022
ВС РФ уничтожили базы хранения ГСМ в районе Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева
0
304
11:05 06.04.2022
ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили пять украинских баз хранения ГСМ, снабжавших ВСУ
0
491
09:32 06.04.2022
В Курской области зафиксирована попытка обстрела позиций пограничников
0
477

Возврат к списку