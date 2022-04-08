ЕС расширил черный список против РФ и Белоруссии до 1 091 человека и 80 организаций — ЕК

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз расширил черный список против России и Белоруссии, добавив в него 217 физических и 18 юридических лиц, отныне в списке 109 1 человек и 80 организаций. Об этом сообщила в пятницу Еврокомиссия. В это число включены 179 членов правительств и парламентов Донецкой и Луганской народных республик.

«Еврокомиссия приветствует, что санкции введены против еще 217 лиц и 18 организаций, — говорится в документе. — Всего санкции введены против 1 091 физического лица и 80 организаций».