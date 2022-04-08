Словакия передала Украине ракетно-зенитный комплекс С-300 — СМИ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия отправила на Украину ракетно-зенитный комплекс С-300. Об этом сообщило в пятницу сетевое издание TV Noviny.sk.

Комплекс ПВО уже находится на Украине. В течение двух дней, согласно информации издания, он был передислоцирован туда в строжайшей секретности.