Okko покажет научное шоу «Границы познания»
15:45 08.04.2022
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Иллюстрация пресс-службы Сбера
Гостями интерактивной студии станут ведущие ученые России, среди которых физик-теоретик Валерий Рубаков, климатолог Сергей Гулёв, нейрофизиолог Константин Анохин, математик Алексей Семенов и другие.
В повестке шоу заявлены вопросы прогнозирования климата, загадки вселенной, цифровой вселенной и искусственного интеллекта, а также тайны устройства человеческого мозга. Всего в рамках проекта выйдет 4 эпизода, премьера каждого из которых пройдет еженедельно с 11 апреля.
«Взаимодействие с научным сообществом играет важную роль в решении научно-технологических вызовов, стоящих перед Сбером, – отметил Альберт Ефимов. – Необходимость популяризации точного научного мышления в наше сложное время становится актуальной как никогда. Мы верим, что наша программа будет содействовать просвещению зрителей и повысит престиж научной деятельности для молодежи и подрастающего поколения, основы нашего будущего. Уникальность программы состоит в том, что она имеет два взаимосвязанных пространства: во-первых, беседа ученого с ученым, в контекст которой вплетаются информационные блоки о важных событиях в науке, и второе – каждый молодой ученый страны имеет возможность принять участие в программе».
«Okko продолжает знакомить зрителей с научным контентом, – рассказала Татьяна Матвеева, заместитель генерального продюсера Okko по документальным проектам. – В новом проекте мы собрали ведущих ученых нашей страны, чтобы погрузить аудиторию в мир актуальной науки, поговорить о самых захватывающих открытиях настоящего времени и важных вопросах, которые стоят перед научным сообществом сегодня».
«Мы первые в России запустили серию программ, посвященных высоким технологиям, – отметил Евгений Бинов, генеральный продюсер компании «БПМ». – В новом цикле мы хотели дать молодым ученым, которые только начинают свой путь в науку, возможность пообщаться с самыми крупными российским учеными. Сегодня это студенты старших курсов, аспиранты, младшие научные сотрудники, но, возможно, завтра кто-то из них совершит переворот в нашем представлении об устройстве человека, планеты, Вселенной».
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