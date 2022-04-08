Okko покажет научное шоу «Границы познания»

15:45

Иллюстрация пресс-службы Сбера



Okko, входящий в экосистему Сбера, и продюсерская компания «БМП» представят эксклюзивное научное шоу «Границы познания» . Автор и ведущий цикла кандидат философских наук, вице-президент, директор Управления исследований и инноваций Сбербанкаи его гости – ученые с мировым именем продемонстрируют неожиданный взгляд на классическую науку. Премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатре Okko 11 апреля.

Гостями интерактивной студии станут ведущие ученые России, среди которых физик-теоретик Валерий Рубаков, климатолог Сергей Гулёв, нейрофизиолог Константин Анохин, математик Алексей Семенов и другие.

В повестке шоу заявлены вопросы прогнозирования климата, загадки вселенной, цифровой вселенной и искусственного интеллекта, а также тайны устройства человеческого мозга. Всего в рамках проекта выйдет 4 эпизода, премьера каждого из которых пройдет еженедельно с 11 апреля.

«Взаимодействие с научным сообществом играет важную роль в решении научно-технологических вызовов, стоящих перед Сбером, – отметил Альберт Ефимов. – Необходимость популяризации точного научного мышления в наше сложное время становится актуальной как никогда. Мы верим, что наша программа будет содействовать просвещению зрителей и повысит престиж научной деятельности для молодежи и подрастающего поколения, основы нашего будущего. Уникальность программы состоит в том, что она имеет два взаимосвязанных пространства: во-первых, беседа ученого с ученым, в контекст которой вплетаются информационные блоки о важных событиях в науке, и второе – каждый молодой ученый страны имеет возможность принять участие в программе».

«Okko продолжает знакомить зрителей с научным контентом, – рассказала Татьяна Матвеева, заместитель генерального продюсера Okko по документальным проектам. – В новом проекте мы собрали ведущих ученых нашей страны, чтобы погрузить аудиторию в мир актуальной науки, поговорить о самых захватывающих открытиях настоящего времени и важных вопросах, которые стоят перед научным сообществом сегодня».

«Мы первые в России запустили серию программ, посвященных высоким технологиям, – отметил Евгений Бинов, генеральный продюсер компании «БПМ». – В новом цикле мы хотели дать молодым ученым, которые только начинают свой путь в науку, возможность пообщаться с самыми крупными российским учеными. Сегодня это студенты старших курсов, аспиранты, младшие научные сотрудники, но, возможно, завтра кто-то из них совершит переворот в нашем представлении об устройстве человека, планеты, Вселенной».