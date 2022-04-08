Удар по вокзалу в Краматорске нанесли ВСУ из района Доброполья — Минобороны РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске был нанесен украинскими военными из района населенного пункта Доброполье в 45 км юго-западнее города, заявили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

«По уточненным данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом украинских вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье в 45 километрах юго-западнее города», — сказали в ведомстве.